Cătălin Botezatu, probleme de sănătate după operația la inima: „S-a chemat salvarea chiar și în timpul filmărilor. Simțeam că dau colțul”

În urmă cu câțiva ani, Cătălin Botezatu s-a internat într-o clinică din Turcia unde a fost supus unei intervenții medicale, pe inimă, prin intermediul căreia i-au fost montate câteva stenturi. De atunci, celebrul creator de modă se simte mai bine, însă a continuat să urmeze un tratament special.

La 51 de ani, Cătălin Botezatu se poate lăuda cu o siluetă de invidiat, dar și cu o imagine care îi trădează vârsta. În cadrul unui interviu pentru revista Avantaje, creatorul de modă a mărturisit că nu ține diete și nu face nimic special pentru a arăta așa, însă are totuși un mic secret.

„Nu fac nimic special pentru a arăta așa. Nu țin regim, sunt un gurmand prin excelență, mănânc prăjituri de rup. Am făcut sport în tinerețe, e adevărat de performanță, am făcut atletism, am schiat, dar nu mai pot acum pentru că am o problemă la genunchi și asta este. Beau tot felul de ceaiuri, acum folosesc o cafea americană de slăbit, extrem de bună pe care o v-o recomand și care nu face rău nici măcar la inimă dat fiind faptul că câteva stenturi montate în inimă. Apropo de asta, nu pot să fac nici sport. De câțiva ani, nu fac nimic,” a mărturisit Cătălin Botezatu, pentru revista Avantaje.

Cătălin Botezatu, probleme de sănătate după operația la inima

Celebrul designer a mărturisit că nu a scăpat în totalitate de problemele de sănătate după ce s-a operat, iar acum ia în fiecare zi o mulțime de pastile. Ba chiar a avut un moment în care colegii săi au chemat salvarea în timpul filmărilor.

„După operație, s-a chemat salvarea chiar și în timpul filmărilor de la „Bravo, ai stil”, și producătoarea noastră pe care o iubesc și o ador a avut grijă de mine și m-am simțit și aici că sunt iubit și apreciat, pentru că simți nevoia să vezi că oamenilor cu care lucrezi le pasă de tine, mai ales că simțeam că dau colțul.

Trebuia să merg demult la Istambul, pentru că acolo m-am operat la o clinică celebră și nu am fost de câteva luni. O să mă certe acum producătoarea că nu am fost și doctorul care îmi dă mesaje în continuu. Uneori sunt ușor inconștient în detrimentul meu și în favoarea jobului meu, dar asta e. Urmez un tratament după intervenție, iau tot timpul pastile, iau cu pumnul pastile, bine trei sferturi din ele sunt vitamine, poate că asta mă ajută, dar nu fac niște eforturi extraordinare. Repet, regim alimentar nu țin,” a adăugat celebrul designer.

Pentru a afla mai multe detalii, urmărește materialul video de mai sus!

Foto: arhivă personală

Mihaela Tudor

Citește și:

După multe relații eșuate, Cătălin Botezatu nu mai crede în dragoste: „Sufăr de singurătate. Când merg la culcare simt nevoia ca cineva să mintă frumos”

Cătălin Botezatu, amănunte picante din culisele emisiunii „Bravo, ai stil! All Stars”: „Uneori regizăm puțin anumite momente”

Lucrurile pe care nu le știai despre Cătălin Botezatu! De ce și-a sacrificat viața personală: „Pentru mine fericirea rămâne o noțiune de dicționar”

Cine a fost prima iubire a lui Cătălin Botezatu? Designer-ul a făcut dezvăluiri neașteptate despre ea: „Nu am rămas împreună pentru că era puțin căsătorită”

Cătălin Botezatu revine în televiziune: „Cred că va fi un sezon exploziv!” Unde va putea fi urmărit creatorul de modă?

Cătălin Botezatu, îngenuncheat de durere. Designerul a făcut primele declarații după moartea mătușii sale

Cătălin Botezatu a spus adevărul despre relația pe care o are cu Tania Budi, fosta iubită din tinerețe: „Nu îmi pot lua ochii de la ea”

Cătălin Botezatu trece prin momente grele! Este în doliu: „Rămâi cu bine şi Dumnezeu să te aibă în pază”