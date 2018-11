Prințesa Diana a fost un exemplu de modestie și de înțelepciune, iar asta i-a determinat pe britanici să o adore pentru toată viața și să o regrete profund după dispariția prematură.

Avea un statut de invidiat și doi copii pe care-i iubea ca pe lumina ochilor. Cu toate astea, nu a fost nici pe departe fericită. S-a confruntat cu depresia severă și cu bulimia nervoasă. Iar într-un final, și-a găsit sfârșitul alături de bărbatul care a reușit să o iubească așa cum merita.

Nefericirea de care a avut parte în timpul căsniciei cu Prințul Charles au transformat-o într-o expertă în problemele conjugale.

Scrisoarea Prințesei Diana către o fană care se confrunta cu probleme conjugale, dovada unei puternice empatii

La 21 de ani după moartea sa, a ieșit la iveală o scrisoare emoționantă pe care Prințesa Inimilor i-a trimis-o unei fane de-ale sale. Femeia, Erika pe numele ei, i se confesa în legătură cu problemele conjugale cu care se confrunta de multă vreme și îi cerea sfaturi care să o ajute să le gestioneze.

De curând, fotografii ale scrisorii respective au fost publicate în Daily Mail. În această scrisoare, Prințesa Diana i-a oferit un răspuns călduros fanei ei nefericite în relație, răspuns care reflecta experiența ei personală:

“Dragă Erika, am primit scrisoarea ta și, evident, am citit-o cu interes și cu dorința de a-ți oferi sprijinul meu. Simți multă durere, de aici provine blocajul despre care îmi vorbești. E o reacție normală pentru cineva care a trăit experiențele pe care le-ai trăit tu. Citind printre rânduri, intuiesc că o femeie foarte specială, o luptătoare, dare care nu are prea multă încredere în ea din cauza tuturor loviturilor pe care le-a primit, fizic și mental. Știu că ai avut nevoie de mult curaj pentru a-mi scrie, așa cum ai făcut-o, cu sinceritate, dar ai încredere că lumina va apărea la capătul tunelului. Mă gândesc la tine. Rezistă, Erika! Cu multă dragoste, Diana”.

Viața Prințesei Diana, o luptă continuă

Acest cuvinte sunt o dovadă mai mult decât evidentă a stării în care se afla Prințesa Inimilor după despărțirea de Prințul Charles. Pe 20 noiembrie 1995, cu 9 zile înainte de redactarea acestei scrisori, Prințesa a acordat un interviu exclusiv la BBC, în care a dat amănunte despre motivele nefericirii ei, despre depresia adâncă în care căzuse, despre tulburările de alimentație, despre presiunea la care o supunea statutul de Prințesă, despre relația extraconjugală a Prințului Charles cu Camilla Parker Bowles.

Potrivit www.telegraph.co.uk, într-o serie de filmări realizate împreună cu prietenul și antrenorul ei de voce, Peter Settelen, care aveau drept scop îmbunătăţirea discursului public, aceasta a povestit o serie de intimități și a vorbit despre lupta continuă de a se ridica la nivelul imaginii sale de „prinţesă din poveşti“. Despre ziua nunții, spune că a fost cea mai urâtă zi din viața ei. Pe Prințul Charles l-a întâlnit doar de 13 ori înainte de căsătorie: “Timp de o săptămână, mă suna zilnic şi apoi nu-mi mai vorbea trei săptămâni. Foarte ciudat. Emoţia pe care o simţeam când ştiam că trebuie să sune era atât de intensă“, spunea Prințesa.

Despre viața sexuală cu Prințul Charles, aceasta mărturisea că „niciodată nu a existat vreo cerere în acest sens din partea lui“. Din punctul ei de vedere, lipsa de dorință a Prințului Charles de a întreține relații intime cu ea avea drept cauză aventura pe care o avea cu Camilla Parker Bowles, care avea să-i devină soţie: „Înainte să ne căsătorim, obişnuia să-şi vadă amanta o dată la trei săptămâni […] aş fi vrut ca soţul meu să fugă cu acea femeie şi să nu se mai întoarcă niciodată“, dezvăluia Prinţesa Diana.

