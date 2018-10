Mirela Vaida, însărcinată pentru a treia oară: “Toamna se numără bobocii! 1, 2…3: Daa, vine și al treilea!”

Mirela Vaida a dat vestea cea mare. Prezentatoarea de televiziune a dezvăluit că este însărcinată pentru a treia oară și că în curând familia ei se va mări.

Mirela Vaida a vorbit în repetate rânduri despre posibilitatea de a rămâne din nou însărcinată, dar nimeni nu se aștepta ca acest lucru să se întâmple atât de repede. Cunoscuta prezentatoare de televiziune a mărturisit într-o postare pe blogul personal că vestea a luat-o prin surprindere, momentul fiind unul special și care a făcut-o pe vedetă să treacă rapid printr-o mulțime de stări. Mirela Vaida este mămica unei fetițe de 3 ani și 8 luni, pe nume Carla, dar și a unui băiețel pe nume Vladimir, care are 2 ani și 2 luni.

Mirela Vaida, însărcinată pentru a treia oară

Vedeta mărturisește că sarcina este o adevărată provocare, având în vedere că trebuie să se ocupe și de creșterea celorlalți doi copii, însă bebelușul care urmează să vină pe lume este un copil pe care vedeta și l-a dorit foarte mult și pe care este nerăbdătoare să îl cunoască.

“Da, așa e! Sunt însărcinată pentru a 3-a oară în ultimii 4 ani!! M-am gândit mult cum să scriu despre asta, pentru că, la aflarea veștii, am trecut într-o secundă, prin toate stările: emoție, bucurie, teamă, panică, șoc! Ce fac? Cum mă voi descurca cu 3 copii atât de mici? Cum o iau din nou de la capăt? Încă nu am apucat să dorm o noapte completă de când s-a născut Vladimir, încă nu am terminat de schimbat pamperși și de sterilizat suzete și biberoane!! Și acum? O iau de la capăt? Păi pot? Păi trebuie!! Adevărul e că ne-am dorit al treilea copil. Era pe undeva, prin planurile și gândurile noastre, dar ni-l proiectasem mai peste vreo 3-4 ani, când îi vedeam și pe ăștia mici pe picioarele lor! Haha! “Ăștia mici” vor deveni, acuș, “ăia mari”, săracii… Și n-au decât 3 ani și 8 luni (Carla), respectiv 2 ani și 2 luni (Vladimir).”, a scris Mirela Vaida pe blogul personal.

Deschide galeria foto pentru a vedea mai multe fotografii cu Mirela Vaida.

Bianca Hriscu

Foto: facebook

