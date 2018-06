Ce dietă ține Diana Munteanu pentru a arăta ca o adolescentă la 39 de ani: „Din meniul meu nu lipsește niciodată…”

Are 39 de ani și este mama unui copil, însă are o siluetă de adolescentă. Vorbim despre Diana Munteanu, co-prezentatoarea emisiunii „Prietenii de la 11”, de la Antena 1. Este cunoscută de multă vreme în showbiz-ul românesc, însă nu și-a pierdut niciodată farmecul.

În cadrul unui interviu acordat pentru csid.ro, prezentatoarea a mărturisit ce stil de viață a adoptat pentru a arăta atât de bine. Diana Munteanu a explicat faptul că preferă o dietă bazată mai mult pe fructe și legume, iar de curând, aproape că a renunțat și la carne.

„Viaţa echilibrată şi sănătoasă pe care o duc, dar şi plus împlinirile sufleteşti sunt factorii care m-au păstrat în forma în care sunt acum. Cred că trebuie să existe un echilibru în toate. În ceea ce mă priveşte nu prea mai consum carne, dar mănânc foarte mult peşte, foarte multe salate, fructe şi legume în toate formele lor, fructe. Oricând poate lipsi carnea din meniul meu, dar niciodată salata. Am renunțat la carnea de pui. Pur şi simplu nu o mai pot mânca. Şi am renunţat aproape de tot şi la cea de vită, am impresia că organismul meu nu o mai suportă. Singurul desert la care nu pot renunţa este îngheţata,” a declarat Diana Munteanu, pentru csid.ro.

Ce dietă ține Diana Munteanu pentru a arăta ca o adolescentă la 39 de ani

Prezentatoarea a avut un răspuns surprinzător când a fost întrebată când a mâncat ultima dată cartofi prăjiți.

„Nici nu-mi mai amintesc. Nu prea mai ştiu ce gust au şi nici nu prea am mâncat în viaţa mea la fast-food. Dacă este ceva la care mai poftesc este un burger. Dacă vreau să-mi fac pofta, prefer să fac eu singură un burger. Iau carnea, o toc şi fac burger de casă,” a adăugat Diana Munteanu,

Prezentatoarea a vorbit și despre machiaj și a mărturisit că preferă un stil cât mai natural.

„Nu fac mari artificii în ceea ce priveşte machiajul. Nu-mi place să fiu excesiv machiată, întotdeauna am fost adepta naturalului. De machiajul meu se ocupă Georgiana, care face parte din echipa emisiunii „Prietenii de la 11”. Machiajul meu este unul profesionist, dar cât mai natural. Cred că sunt singura persoană pe care o ştiu căreia nu-i stă bine cu ruj colorat pe buze,” a adăugat prezentatoare.

Diana Munteanu a fost căsătorită cu fostul fotbalist Claudiu Niculescu, iar împreună cei doi au un băiat pe nume, David.

