Anca Serea are un singur secret când vine vorba despre siluetă. Ce aliment consumă pentru a se menține în formă?

Cu toate că natura a fost foarte generoasă cu ea, iar kilogramele în plus nu îi dau bătăi de cap, Anca Serea nu face excese și adoptă un stil de viață sănătos. Nu doar felul în care arată este important pentru ea, ci și sănătatea, motiv pentru care încearcă să aibă o alimentație echilibrată.

După o sarcină, corpul are nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a reveni la forma inițială. Anca Serea poate afirma cu tărie că face parte din categoria femeilor norocoase la acest capitol și asta pentru că după 5 nașteri naturale, silueta ei arată impecabil.

Ce aliment consumă Anca Serea pentru a se menține în formă?

Anca Serea nu ține diete stricte, dar apelează la câteva trucuri care în cazul ei dau cele mai bune rezultate. Mai exact, vedeta a mărturisit într-un interviu recent că nu are restricții la capitolul alimentație, dar că are mereu grijă să consume legume verzi. În plus, lămâile nu îi lipsesc niciodată de pe masă, cu ajutorul acestora reușind să se mențină într-o formă fizică de invidiat.

“Mănânc ca tot omul lucruri absolut normale. Am în meniu și cartofi sau fasole, dar și lactate. La ce nu fac rabat este la consumul de legume verzi pe care le mănânc foarte des. Poate nu vă vine să credeți, dar consum lămâi în cantități industriale. Fie că aleg să le storc sau sa le mănânc cu tot cu coajă sau să le pun în apă caldă, lămâile nu-mi lipsesc zi de zi!”, a spus Anca Serea, potrivit ciao.ro.

Bianca Hriscu

Foto: facebook

